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В Ростове завершили капремонт восьми фонтанов

С 1 мая в Ростове-на-Дону заработают обновленные фонтаны.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону капитально отремонтировали восемь городских фонтанов. Сейчас они законсервированы, и в обновленном виде их представят уже весной. Об этом рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

— Открытие запланировано на 1 мая. На объектах заменили оборудование, в том числе насосы, фильтровальные установки, трубопроводы, форсунки, привели в порядок облицовку, чаши, — написал в Telegram Алексей Логвиненко.

В порядок привели фонтаны:

— «Лира» (улица Пушкинская);

— «Сбор винограда» (проспект Буденновский);

— «Орфей» (улица Большая Садовая);

— «Фантазия» (Рабочая площадь);

— «Покровский» (Покровский сквер);

— «Девушки, собирающие виноград» (проспект Буденновский);

— «Ротонда» (парк 1-го Мая);

— «Витязь» (проспект Буденновский).

Напомним, ранее ростовские власти опровергли вырубку деревьев в парке имени Островского.