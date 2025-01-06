В Ростове завершили капремонт восьми фонтанов

В Ростове-на-Дону капитально отремонтировали восемь городских фонтанов. Сейчас они законсервированы, и в обновленном виде их представят уже весной. Об этом рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.
— Открытие запланировано на 1 мая. На объектах заменили оборудование, в том числе насосы, фильтровальные установки, трубопроводы, форсунки, привели в порядок облицовку, чаши, — написал в Telegram Алексей Логвиненко.
В порядок привели фонтаны:
— «Лира» (улица Пушкинская);
— «Сбор винограда» (проспект Буденновский);
— «Орфей» (улица Большая Садовая);
— «Фантазия» (Рабочая площадь);
— «Покровский» (Покровский сквер);
— «Девушки, собирающие виноград» (проспект Буденновский);
— «Ротонда» (парк 1-го Мая);
— «Витязь» (проспект Буденновский).
Напомним, ранее ростовские власти опровергли вырубку деревьев в парке имени Островского.