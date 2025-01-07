Интервальное движения введут на мосту Нижегородской ГЭС с 9 января

Об этом сообщается в официальной группе гидросооружения в соцсети Вконтакте. Ограничение на мосту будет вводиться с 21:00 до 3:00 следующего дня. Продолжительность интервалов перекрытия движения составит до 90 минут. Дальше на 30 минут будет возобновляться движение по переправе.
«Введение интервального движения связан с проведением работ по армированию и усилению ограждений проезжей части моста», — говорится в сообщении.
Напомним, внеплановый ремонт начался на мосту Нижегородской ГЭС в Городецком районе в апреле 2024 года. Также сообщалось, что с января прошлого года на этом мосту было введено ограничение для движения большегрузов.