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Интервальное движения введут на мосту Нижегородской ГЭС с 9 января

Интервальное перекрытие движения введут на мосту Нижегородской ГЭС в Городецком районе с 9 до 13 января.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщается в официальной группе гидросооружения в соцсети Вконтакте. Ограничение на мосту будет вводиться с 21:00 до 3:00 следующего дня. Продолжительность интервалов перекрытия движения составит до 90 минут. Дальше на 30 минут будет возобновляться движение по переправе.

«Введение интервального движения связан с проведением работ по армированию и усилению ограждений проезжей части моста», — говорится в сообщении.

Напомним, внеплановый ремонт начался на мосту Нижегородской ГЭС в Городецком районе в апреле 2024 года. Также сообщалось, что с января прошлого года на этом мосту было введено ограничение для движения большегрузов.