В Казахстане готовятся к паводкам и освобождают водохранилища от излишков воды

По данным ведомства, объем воды в Астанинском водохранилище снижен до 83%: с 20 декабря 2024 года по 3 января 2025 года из него было сброшено почти 5,1 млн м3 воды. К 1 апреля 2025 года министерство планирует уменьшить объем воды в водохранилище до 300 млн м3, или до 73%.