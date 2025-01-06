Психолог Миллер объяснила, как добиться поставленных целей в 2025 году

Лучший способ достижения поставленных целей в 2025 году — не откладывать реальные действия на потом. Такой совет озвучила практикующий психолог Александра Миллер, передает Инфо24.
По словам эксперта, избежать заведомого провала поможет план из 10 пунктов, для каждого из которых нужно прописать еще 10 подпунктов с конкретными шагами, которые лучше всего предпринять в той или иной ситуации.
— И не просто положите блокнот на полку, а выполните из каждой цели один подпункт прямо сейчас, — посоветовала Александра Миллер.
Например, тем, кто мечтает выучить иностранный язык, список обязательных действий нужно начать с цели найти репетитора или подходящие курсы, а затем сразу же следует приступить к поискам подходящего способа обучения и записаться на первой урок.
Точно так же, продолжила Миллер, необходимо поступать, если ваша цель — заработать определенную сумму денег. Лучше тщательно продумать, какими способами это сделать, и сразу же переходить к практическим действиям.
— Можно ждать подходящего момента всю жизнь, постоянно откладывая его, а можно создать этот момент сейчас, — резюмировала психолог.