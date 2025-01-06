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В ЮАР заявили, что метапневмовирус не представляет большой опасности для людей

Глава одного из подразделений Национального института инфекционных заболеваний Шерил Коэн отметила, что вирусы, вызывающие респираторное заболевание, относятся к наиболее типичным для Северного полушария в зимнее время.

ПРЕТОРИЯ, 6 января. /ТАСС/. Метапневмовирус человека (HMPV), вспышка которого произошла в последние недели в КНР и Малайзии, не представляет повышенной опасности для людей. Об этом сообщил Национальный институт инфекционных заболеваний (НИИЗ) ЮАР.

«Нет никаких причин для паники в связи с угрозой широкого распространения респираторного вируса HMPV, — приводит выводы южноафриканских ученых местная радиостанция EWN. — Тем не менее медицинские власти ЮАР внимательно отслеживают складывающуюся эпидемиологическую ситуацию в КНР и Малайзии, где сейчас отмечается наибольшее число инфицированных HMPV».

Возглавляющая одно из подразделений НИИЗ Шерил Коэн не исключила, что в ближайшее время в мире число заболевших HMPV увеличится. «Все имеющиеся у специалистов данные показывают, что вирусы, вызывающие это респираторное заболевание, относятся к наиболее типичным сезонным вирусам, которые активизируются в Северном полушарии в зимнее время, — отметила она. — По моему мнению, нет никаких оснований опасаться, что в мире возникнет пандемия или HMPV подвергнется мутации и станет более агрессивным».

С этим выводом согласен и один из ведущих специалистов ЮАР в области респираторных заболеваний Тулио де Оливейра. «Нынешняя вспышка HMPV в Китае не является причиной для паники, — заявил он на местном телеканале ENCA. — Несмотря на сходство с COVID-19 метапневмовирус менее опасен, чем обычный грипп. HMPV не несет миру серьезной угрозы».

Де Оливейра отметил, что впервые HMPV был полностью идентифицирован в 2021 году, хотя и есть основания считать, что он появился за четыре десятилетия до этого. «Метапневмовирус известен науке и встречается во всем мире, — сказал он. — При попадании в организм человека HMPV вызывает воспаление дыхательных путей, кашель и озноб. В ряде случаев он может стать причиной бронхита и пневмонии. Более других воздействию HMPV подвергнуты дети и люди преклонного возраста».