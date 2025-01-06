В ЮАР заявили, что метапневмовирус не представляет большой опасности для людей

Де Оливейра отметил, что впервые HMPV был полностью идентифицирован в 2021 году, хотя и есть основания считать, что он появился за четыре десятилетия до этого. «Метапневмовирус известен науке и встречается во всем мире, — сказал он. — При попадании в организм человека HMPV вызывает воспаление дыхательных путей, кашель и озноб. В ряде случаев он может стать причиной бронхита и пневмонии. Более других воздействию HMPV подвергнуты дети и люди преклонного возраста».