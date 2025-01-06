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Казахстанцев предупредили о лавинной опасности

В большинстве горных районов юга и юго-востока Казахстана высота снега около и незначительно выше средних многолетних значений, снеголавинная обстановка стабильная, под контролем специалистов «Казселезащиты», передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Источник: МЧС РК

«В ВКО складывается сложная снеголавинная обстановка. По высоте снега на сегодняшний день норма превышает 25% от нормы. Максимальная высота снежного покрова местами составляет 120 см. Также на снеголавинную обстановку оказывает влияние повышение температуры воздуха и значительный метелевый перенос снега».

рассказали в ведомстве.

С начала зимнего периода 2024−2025 гг. было произведено 15 профилактических спусков снежных лавин с общим объемом около 6665 кубометров.

«Наиболее подвержены риску горнолыжники, туристы, альпинисты. Поэтому чтобы избежать гибели и не оказаться под лавиной, каждый человек, собирающийся в горы, обязан выучить основные правила поведения в горах и при сходе лавин».

отметили в МЧС.