Казахстанцев предупредили о лавинной опасности

«В ВКО складывается сложная снеголавинная обстановка. По высоте снега на сегодняшний день норма превышает 25% от нормы. Максимальная высота снежного покрова местами составляет 120 см. Также на снеголавинную обстановку оказывает влияние повышение температуры воздуха и значительный метелевый перенос снега».
С начала зимнего периода 2024−2025 гг. было произведено 15 профилактических спусков снежных лавин с общим объемом около 6665 кубометров.
«Наиболее подвержены риску горнолыжники, туристы, альпинисты. Поэтому чтобы избежать гибели и не оказаться под лавиной, каждый человек, собирающийся в горы, обязан выучить основные правила поведения в горах и при сходе лавин».