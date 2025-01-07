Часть улицы Переверткина в Воронеже останется перекрытой до 9 февраля

В Воронеже движение на пересечении улицы Переверткина и дублера улицы Остужева останется закрытым до 9 февраля. На участке продолжаются работы по переустройству коммуникаций. Об этом предупредили в городском управлении дорожного хозяйства в понедельник, 6 января.
Как сообщало РИА «Воронеж», речь идет об участках дорог в районе домов № 5 и 5а на улице Остужева. Движение здесь было перекрыто 26 ноября и первоначально должно было быть открыто 9 января.
На время перекрытия участка скорректирован автобусный маршрут № 66 (Юго-Западный рынок — улица Переверткина). На пути следования транспорт не будет заезжать на улицу Переверткина, а проследует от одноименного остановочного пункта по улице Зои Космодемьянской, Ленинскому проспекту, улице Остужева и далее по маршруту.