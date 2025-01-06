Как Новый год на Руси из весны в зиму переехал: традиции, обычаи и секреты наших предков

История Нового года на Руси — это пример того, как традиции и обычаи трансформируются под влиянием времени, религии и политики. От весеннего равноденствия до боя курантов Новый год всегда оставался моментом обновления, надежды и веры в лучшее. Славянские обряды, наполненные символизмом и любовью к природе, передавались из поколения в поколение, адаптируясь к новым условиям. Сегодня мы можем увидеть отголоски этих традиций в современных зимних праздниках: от блинов на Масленицу до костюмов на Рождество.