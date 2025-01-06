Минск вошел в список самых дорогих городов мира, уступив Москве, но обогнав Санкт-Петербург

В сообщении сказано, что специалисты в своей оценке исходили из специального индекса, который основан на ценах в Нью-Йорке. Он считается отправной точкой с индексом 100%. Так, в расчет берутся стоимость продуктов, аренды, ресторанов, а также покупательная способность населения.