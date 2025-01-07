Крымский мост: ситуация к данному часу

«По состоянию на 17:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — говорится в сообщении.
Двумя часам ранее проезда ждали порядка полутысячи маши, причем больше всего — на выезд из Крыма.
Стопроцентный досмотр транспорта, граждан и их багажа перед въездом на мост обязателен. Перед новогодними каникулами на досмотровых пунктах Крымского моста увеличили число постов, чтобы ускорить время ожидания своей очереди в часы пиковой нагрузки, сообщали в Минтрансе.
В ходе досмотра все пассажиры выходят из автомобиля с багажом и ручной кладью. Затем проходят через рамку металлодетектора и интроскоп. Также на досмотровой площадке водитель должен открыть все окна, двери, капот и багажник автомобиля.
При большой очереди движение пройдет по одной полосе. Вторая полоса остается свободной для проезда экстренных служб и автобусов. Обгонять поток и проезжать вне очереди нельзя.
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