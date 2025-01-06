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Жителям Ростовской области угрожает потенциально опасный вирус

В Ростовской области перечислили симптомы метапневмовируса.
Источник: Комсомольская правда

Жителям Ростовской области может угрожать метапневмовирус. Об этой инфекции рассказали в официальном телеграм-канале Роспотребнадзора.

По данным специалистов, речь идет о заболевании, которое передается воздушно-капельным путем. Симптомы очень похожи на ОРВИ, в частности, у человека появляются кашель, насморк, трудности с дыханием, слабость и головная боль, повышается температура. Кроме этого, у носителей болезни может быть одышка.

Метапневмовирусу подвержены дети до 14 лет. Также в группе риска находятся пожилые мужчины и женщины, люди с ослабленным иммунитетом.

Известно, что сейчас заболевание активно распространяется в Китае и Казахстане. На территории России инфекцию уже выявляли ранее, она сезонная.