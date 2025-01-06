Жителям Ростовской области угрожает потенциально опасный вирус

По данным специалистов, речь идет о заболевании, которое передается воздушно-капельным путем. Симптомы очень похожи на ОРВИ, в частности, у человека появляются кашель, насморк, трудности с дыханием, слабость и головная боль, повышается температура. Кроме этого, у носителей болезни может быть одышка.