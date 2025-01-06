Традиции православия: встречаем Рождество правильно

В преддверии Рождества
Рождение младенца Иисуса — один из важнейших праздников для верующих, полный глубоких традиций. Подготовка к нему начинается задолго до его наступления 40-дневным рождественским (в простонародии Филипповым) постом. Он длится с 28 ноября по 6 января и завершается, как раз, на Рождество.
Филиппов пост — не просто многодневное воздержание в пище. В течение его не полных шести недель православные христиане покаянием, молитвами и постом очищают душу и тело, чтобы встретить Рождество.
Наиболее строгие ограничения в еде приходятся на последнюю неделю Филиппова поста, а завершается она Рождественским сочельником.
Праздничные рождественские службы в церквях проходят накануне праздника, 6 января, с раннего утра и в течение всего дня. Считается, что в этот день, каждый верующий должен исповедоваться и причаститься.
Праздничное застолье в честь одного из главных христианских праздников обычно включает в себя 12 блюд (по числу апостолов — Sputnik) — все постные. В старину застолье начиналось не раньше, чем на вечернем небосклоне появлялась первая звезда. Сегодня же, согласно Церковному уставу, разговляться можно сразу после вечерней службы.
Сочиво — основное блюдо Сочельника. С давних времен его готовили из разных сортов пшеницы с добавлением натурального меда. Сегодня же его, часто готовят из риса, а для сладости добавляют изюм и другие сушенные фрукты.
Главная забава в Сочельник для молодежи — колядки. Наряженные в самые разные костюмы парни и девушки ходят от дома к дому и славят рождение младенца — Иисуса Христа, не забывая при этом одарить теплыми словами хозяев жилища. Последние встречают веселых гостей конфетами и игрушками, а наиболее щедрые одаривают деньгами.
Рождество: история и традиции
Рождение Иисуса Христа описывалась неоднократно. В том числе и в Евангелие от Луки.
Согласно тексту писания, супружеская пара Иосиф и Дева Мария незадолго до рождения ребенка отправились в Вифлеем. Целью посещения города была необходимость вписать себя в списки подданых римского императора Августа. С аналогичной целью в это же время в город съехались тысячи людей и все постоялые дворы и места, где можно было хотя бы переночевать, были заняты. Так Иосиф и Дева Мария оказались в пещере, где местные пастухи обычно держали скот.
Именно этой ночью у Марии случились роды. Запеленав младенца, мать была вынуждена положить его на сено в ясли — кормушку для скота.
Рождение Иисуса ознаменовало появление в небе очень яркой звезды. Согласно Евангелию, именно на ее свет шли пастухи в тот момент, когда перед ними с небес спустился ангел и рассказал о том, что в мир пришел Спаситель. Так Вифлеемская звезда стала одним из символов праздника.
Продолжая многовековые традиции, во всех православных храмах, в ночь с 6 на 7 января проходят торжественные богослужения, на которые священники надевают белые одежды, расшитые золотыми нитями.
Другая традиция праздника — появление у храмов рождественских вертепов. Выглядят они, как ясли (кормушка для скота), в которой лежит младенец, а рядом стоит Пресвятая Дева Мария и животные. Сооружения символизируют пещеру, где на свет появился Иисус Христос. Композиции украшаются цветами, ветвями ели и подсвечиваются гирляндами.
Сразу за Рождеством у христиан начинаются святки. Они продолжаются вплоть до 19 января — праздника Крещения Господня.
Приметы и запреты в Рождество Христово
Хорошим ли будет урожай в наступившем году, какой будет погода, как будет себя чувствовать скот — все это наши православные предки определяли по приметам в определенные дни. Рождественским приметам уделяли особое внимание, так как они, обычно, очень точно предсказывали события ближайшего времени.
Так, солнце на Рождество предрекало хороший предстоящий урожай, ветер со снегом — ранний приход весны, сильные морозы — жаркое лето. О позднем приходе весны говорило малоснежие. Это же, с большой вероятностью, означало то, что рассчитывать на хороший урожай не стоит.
Особое место в рождественские праздники для хозяек занимало приготовление главного блюда праздника — сочива. Трепетное к нему отношение объяснялось тем, что, если блюдо получится не вкусным, то в новом году хозяйку и ее семью ожидали неприятности. Но если гости уходили довольными, означало скорый достаток в доме и удачу в делах.
В некоторых семьях в праздничный пирог прятали монету. Тому, кто ее находил во время застолья, в новом году, согласно повериям, должна сопутствовать финансовая удача. А вот если на глаза в доме в праздник попадался грызун- мышь или крыса, то это было неважное предзнаменование, обещавшее денежные затруднения.
Одним из главных запретов Рождества всегда были гадания: ни один христианин не должен был этого делать ни в коем случае, так как любые подобные ритуалы рассматривались Церковью, как языческие. Все остальные «запреты» были больше формальными и их нарушения по необходимости не осуждались.
Так, считалось, что в Рождество нельзя работать: в эти дни предлагалось всецело сосредоточится на празднике, на добрых делах, молитвах и отодвинуть в сторону все бытовые вопросы.
Также в Рождество не рекомендовалось посещать кладбища. Считалось, что если годовщина смерти выпадает именно на праздничные дни, то лучше перенести поминальные мероприятия на несколько дней позже.
Не существует на Рождество и строгих запретов и на какие-либо подарки. Главное тут в том, чтобы они приносили радость окружающим. Поощряется и благотворительность, особенно, если она сделана в соответствии с заповедями Евангелия о том, что благие дела лучше всего делать в тайне и не ожидать в ответ какой-либо благодарности.