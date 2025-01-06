Традиции православия: встречаем Рождество правильно

Согласно тексту писания, супружеская пара Иосиф и Дева Мария незадолго до рождения ребенка отправились в Вифлеем. Целью посещения города была необходимость вписать себя в списки подданых римского императора Августа. С аналогичной целью в это же время в город съехались тысячи людей и все постоялые дворы и места, где можно было хотя бы переночевать, были заняты. Так Иосиф и Дева Мария оказались в пещере, где местные пастухи обычно держали скот.