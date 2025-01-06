Депутаты Башкирии предложили ограничить въезд в страну мигрантам с судимостью

Депутаты предлагают ввести строгие ограничения для иностранных граждан и лиц без гражданства. В случае наличия любой судимости — даже если она была снята или погашена — им будет отказано в праве на въезд, получение временного проживания, образования, вида на жительство и разрешения на работу. Под действие новых предложенных правил попадут тяжкие преступления, включая грабежи, разбои и преступления против жизни и здоровья, тяжкие или особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, совершенные как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Также в списке значатся серьезные нарушения общественной безопасности и нравственности.