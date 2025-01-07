Митрополит Тихон указал на особый смысл рождественской молитвы

В своем поздравлении, опубликованном на официальном сайте Крымской митрополии, он подчеркивает, что на долю России выпали нелегкие времена.
«Сегодня наше Отечество переживает, без преувеличения, одно из самых тяжелых испытаний и один из самых непростых периодов в своей истории. Все наши мысли и молитвы о скорейшем прекращении братоубийственного кровопролития и антирусского безумия на земле родной для нас Украины, о восстановлении духа братства и единства между нашими народами», — говорится в тексте.
Также митрополит обращает внимание на то, что слова на рождественской службе «слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение!» в последние годы понятны любому человеку:
«Что может быть сегодня желаннее, важнее, чем мир?! Мир в Отечестве, мир с ближними и дальними, мир в семье и, наконец, — мир в душе».
«Бог стал Человеком, чтобы на земле, полной вражды и злобы, указать нам путь к свету, вечному миру и любви», — резюмирует священник, поясняя особый смысл рождественского торжества.