Митрополит Тихон указал на особый смысл рождественской молитвы

«Сегодня наше Отечество переживает, без преувеличения, одно из самых тяжелых испытаний и один из самых непростых периодов в своей истории. Все наши мысли и молитвы о скорейшем прекращении братоубийственного кровопролития и антирусского безумия на земле родной для нас Украины, о восстановлении духа братства и единства между нашими народами», — говорится в тексте.