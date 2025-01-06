Более 120 населённых пунктов Приднестровья остались без газа

«Без газа 51 507 абонентов в сельской местности, больше 20 тысяч — частные домовладения в городах, 1,8 тысячи юридических лиц и предпринимателей», — сказал он на заседании оперативного штаба.
Глава правительства ПМР добавил, что газоснабжение осуществляется в ограниченных объемах и только для приготовления пищи в многоэтажных домах. По его информации, газовые плиты доступны в 118 588 квартирах. В настоящее время газ также поступает в 17 социальных объектах, 79 торговых точках и около ста заведениях общественного питания.
Ранее Life.ru сообщал, что в Приднестровье 1 января отключили централизованное отопление. Местная ГРЭС начала работать на угле, запасов которого хватит на чуть больше месяца. 2 января выяснилось, что в республике из-за дефицита ресурсов закрыли предприятия. Тем временем Молдавия перешла на закупки электроэнергии у Румынии и Украины, после того как местную электростанцию пришлось «приглушить» из-за остановки транзита российского газа через Незалежную.