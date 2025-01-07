Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге проведут капремонт вестибюля станции «Обухово»

ГУП «Петербургский метрополитен» разместил конкурс на разработку проектной и рабочей документации для проведения капитального ремонта вестибюля и наклонного хода станции «Обухово».

Источник: Коммерсантъ

На это выделили 45 млн рублей. Договор с подрядчиком будет действовать до 30 сентября 2026 года, вступит в силу со дня подписания. В проекте контракта указано, что исполнитель должен предоставить пакет документов, который включает акт приемки выполненных работ, счет, технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, об обследовании комплекса основных несущих строительных конструкций, проектную документацию, откорректированную по замечаниям ФАУ «Главгосэкпертиза России» и другие документы.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что станцию метро «Парк Победы» реконструируют в Петербурге за 3,2 млрд рублей.

метро