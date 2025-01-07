В Петербурге проведут капремонт вестибюля станции «Обухово»

На это выделили 45 млн рублей. Договор с подрядчиком будет действовать до 30 сентября 2026 года, вступит в силу со дня подписания. В проекте контракта указано, что исполнитель должен предоставить пакет документов, который включает акт приемки выполненных работ, счет, технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, об обследовании комплекса основных несущих строительных конструкций, проектную документацию, откорректированную по замечаниям ФАУ «Главгосэкпертиза России» и другие документы.