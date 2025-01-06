Власти Таганрога ввели режим ЧС для домов, пострадавших при атаке БПЛА

Глава Таганрога Светлана Камбулова подписала постановление о введении режима ЧС для домов, пострадавших при атаке БПЛА. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.
Режим ЧС был согласован после обследования, выполненного специальной комиссией. На основании составленных актов планируют «принять решение об оказании материальной помощи». По всем вопросам люди могут обратиться в ГО и ЧС Таганрога.
Напомним, в ночь на 5 января в небе над Ростовской областью силы ПВО уничтожили 37 БПЛА, в том числе летательные аппараты ликвидировали в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах.
После этого оказалось повреждено имущество жителей Таганрога и Неклиновского района. В частности, Светлана Камбулова в своем телеграм-канале сообщала о «небольших повреждениях крыши, хозпостроек и автомобиля». Также известно, что ребенку 7 лет потребовалась медицинская помощь.