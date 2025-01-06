Какой будет погода в Казахстане 7 января

АЛМАТЫ, 6 янв — Sputnik. Погоду большей части Казахстана 7 января будет формировать Южно-Каспийский циклон с большими запасами влаги, с которым на северо-западе, севере, востоке и в центре страны прогнозируются снег, метель, временами сильный снег; на юго-западе, в южных и юго-восточных регионах республики осадки (дождь, снег), в горных районах Туркестанской области сильные осадки (дождь, снег). По Казахстану прогнозируется усиление ветра, туман и гололед.