Какой будет погода в Казахстане 7 января

В Абайской области синоптики прогнозируют ночью на юго-западе и в центре снег, днем на севере, востоке, в центре области снег. На востоке, юге области туман. Днем в центре области низовая метель. Ветер юго-восточный, южный 9−14, днем в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на востоке области 20, днем 3−8, на востоке области 11 мороза.
В Акмолинской области обещают снег, метель, гололед, днем на западе, севере, юге области сильный снег. На севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 9−14 м/с, утром и днем на западе, юге области 15−20, порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на юге области 4, днем 5−10, на юге, востоке области 2 мороза.
В Актюбинской области на юге, востоке и в центре обещают снег, низовая метель, ночью на юге области сильный снег. На западе, севере области туман. Ветер северо-западный 9−14, на юге, востоке, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на юго-востоке области 5, днем 5−10 мороза.
В Алматинской области ночью в предгорных районах возможен небольшой снег, в горных районах области снег, временами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 9−14, днем в центре, на востоке области порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, в горных районах области 13 мороза, днем 0−5 тепла, на севере, в горных районах области 0−5 мороза.
В Атырауской области погода будет без осадков. На западе, юге, востоке области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго- западный 6−11 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на востоке области 12, днем 0−5, на востоке области 8 мороза.
В Восточно-Казахстанской области днем на севере пройдет снег. На западе, севере, юге области туман. Ветер восточный, юго- восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на севере, востоке области 20−25 мороза, днем 4−9, на севере, востоке области 13 мороза.
В Жамбылской области ночью в горных районах прогнозируют снег, низовая метель, днем осадки, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных районах области туман, днем гололед. Ветер юго-западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, днем порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 1−6, на севере, в горных районах области 9 мороза, днем 2−7 тепла, на севере, в горных районах области 1 мороза.
В Жетысуской области ночью на востоке возможны осадки (дождь, снег), в горных районах области снег, туман. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 4−9, в горных районах области 14 мороза, днем 0−5 тепла, на востоке, в горных районах области 5 мороза.
В Западно-Казахстанской области осадков не обещают. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 7, днем 3−8 мороза.
В Карагандинской области ночью на западе и востоке обещают небольшой снег, гололед, днем снег, метель, гололед, на западе, в центре области сильный снег. На западе, юге, востоке области временами туман. Ветер юго-восточный 9−14, днем на востоке, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на востоке области 13−18, днем 3−8 мороза, на юге области 0 градусов.
В Костанайской области на востоке и юге пройдет снег, метель, ночью на юге области сильный снег. На западе, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на севере, востоке области 16, на юге области 5, днем 7−12, на юге области 4 мороза.
В Кызылординской области возможны осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ночью в центре, на востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью 9−14, на севере области 15−20 м/с, днем 15−20, в центре области 25 м/с. Температура воздуха ночью и днем 3 мороза-2 тепла, на севере области 6 мороза, днем с дальнейшим понижением.
В Мангистауской области ночью на северо-востоке и в центре обещают снег, туман. На западе, северо-востоке, в центре области на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, на севере области 7 мороза, днем 3 мороза-2 тепла.
В Павлодарской области на севере и западе возможен небольшой снег. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер юго- восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на востоке области 13, днем 3−8 мороза.
В Северо-Казахстанской области ночью на юге прогнозируют снег, днем снег, на юге области низовая метель. На юге, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный, западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 11−16, на юге области 7, днем 6−11, на юго-востоке области 3 мороза.
В Туркестанской области утром и днем осадки, вечером в горных районах области сильные осадки (дождь, снег), гололед. На севере, западе, в горных районах области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо- западный 8−13, утром и днем на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области 15- 20, порывы 23 м/с, на горных перевалах области временами 28 м/с. Температура воздуха ночью 2 мороза-3 тепла, на севере, в горных районах области 6 мороза, днем 4−9, на севере, в горных районах области 1 тепла.
В Улытауской области ночью пройдет снег, метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, на западе, севере, в центре области сильный снег. На западе, севере, юге области временами туман. Ветер юго-восточный 9−14, днем на западе, севере, юге области порывы 15−20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, днем 0−5 мороза.
Погода в мегаполисах.
Астана: облачно, временами снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 4−6, днем 2−4 мороза.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ночью слабый туман. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 4−6 мороза, днем 2−4 тепла.
Шымкент: переменная облачность, во второй половине дня осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8−13, утром и днем порывы 15−20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 0−2, днем 6−8 тепла.