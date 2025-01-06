Ледовое шоу Слуцкой перенесли в знак траура по сгоревшим заживо пенсионерам в Кильмези

Шоу фигуристки Ирины Слуцкой «Золушка», запланированное на 6 января в Кировской области, перенесено на 7 и 8 января в связи с трагедией в Кильмези, где восемь пенсионеров погибли в результате пожара в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.