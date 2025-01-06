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В Башкирии за сутки было задействовано 600 единиц техники

В Башкирии дороги расчищали 600 единиц техники.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за прошедшие сутки, 5 января, на федеральных, региональных и межмуниципальных трассах было задействовано около 600 единиц специальной техники, чтобы обеспечить безопасность водителей и пассажиров.

На федеральных дорогах было задействовано 227 единиц техники, а на региональных — целых 345. Машины работают в круглосуточном режиме, чтобы справиться с последствиями снегопадов и предотвратить образование гололедицы.

Для обработки дорог использовали более 4 тысяч тонн специальных материалов, которые помогают сделать движение по трассам безопаснее.

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