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В 2025 году в Ростовской области из аварийного фонда расселят 714 семей

В Ростовской области 714 семей расселят из 32,7 тысячи кв. метров аварийного жилья.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Ростовской области из 32,7 тысячи кв. метров аварийного фонда планируют расселить 714 семей (1439 человек). Об этом говорится в группе VK донского министерства строительства.

По данным властей, люди переедут из потенциально опасного жилья в 16 муниципальных образованиях региона. На эти цели из областного бюджета должны потратить 2 млрд 391 млн рублей.

Кроме того, 107 семей намерены расселить из фонда, пострадавшего при ведении горных работ. Также в планах снос 27 домов, признанных аварийными.