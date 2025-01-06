В 2025 году в Ростовской области из аварийного фонда расселят 714 семей

В 2025 году в Ростовской области из 32,7 тысячи кв. метров аварийного фонда планируют расселить 714 семей (1439 человек). Об этом говорится в группе VK донского министерства строительства.
По данным властей, люди переедут из потенциально опасного жилья в 16 муниципальных образованиях региона. На эти цели из областного бюджета должны потратить 2 млрд 391 млн рублей.
Кроме того, 107 семей намерены расселить из фонда, пострадавшего при ведении горных работ. Также в планах снос 27 домов, признанных аварийными.