Горвласти: Калининграду необходимо 35 троллейбусов

Новые троллейбусы «Синара» и «Транс-Альфа» должны выйти на линии к 20 января, сообщает пресс-служба администрации. «Для того чтобы выпустить троллейбус на линию нужно сделать ещё пять вещей: смонтировать систему оплаты, оформить страховые документы, включить транспортное средство в реестр “транспортной безопасности”, оформить лицензию на перевозку, зарегистрировать транспортное средство в системе ГЛОНАСС, — рассказала глава администрации Елена Дятлова. — Мы будем работать все новогодние праздники. Мы берём на себя обязательства, что до 20 января троллейбусы выйдут на линию, но при этом будем бороться за каждый день чтобы сделать это как можно раньше. Всё, что от нас зависит, мы сделаем».