«Минсктранс» организовал бесплатную пересадку пассажиров в автобусы до Варшавы

Подчеркивается, что в случае непредвиденных ситуации (речь идет про отказ брать пассажиров, взимание повторной платы и так далее) следует сообщать по указанному телефону: +375298635131. Он доступен во всех мессенджерах. При обращении необходимо указывать время, дату, номер автобуса.