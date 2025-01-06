Пасечник рассказал о восстановлении храмов в ЛНР, пострадавших от обстрелов ВСУ

Священник рассказал чиновникам, что прихожане помогают поддерживать собор в хорошем состоянии, ремонтные работы здесь ещё не завершены. Так, кровля требует капитальной замены, продолжил он, а это своими силами не сделать. Кириенко пообещал, что поможет с поиском средств и мастеров для выполнения строительных работ. Сейчас в Ровеньках восстановлены почти все церкви, пострадавшие от обстрелов ВСУ, отметил владыка. Он добавил, что жители приходят в храмы и укрепляют здесь свои духовные силы.