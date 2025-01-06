Диетолог Мухина назвала пять опасностей доедания новогодних салатов

Несвежие салаты с новогоднего стола могут быть потенциально опасными для здоровья. Диетолог Марият Мухина перечислила порталу Инфо24 сразу пять причин для того, чтобы избавиться от угощений, которые уже несколько дней хранятся в холодильнике.
Во-первых, по мнению эксперта, салаты с морепродуктами, яйцами, орехами или молочными продуктами могут вызывать аллергию у некоторых людей.
Во-вторых, манера доедать блюда с праздничного стола зачастую приводит к превышению суточной нормы калорийности рациона, а это уже ведет к набору веса, особенно если это происходит на фоне малоподвижного образа жизни.
В-третьих, новогодние салаты после праздников с высокой долей вероятности могут спровоцировать проблемы с пищеварением из-за размножения бактерий.
— Майонез и жирные ингредиенты — питательная среда для бактерий, вызывающих вздутие живота, дискомфорт, диарею, а иногда и токсикоинфекции и даже токсический шок, — предостерегает диетолог.
В-четвертых, остатки праздничной трапезы легко могут довести до переедания. В-пятых, даже те скудные полезные свойства, которые были в свежих новогодних салатах, по прошествии праздничной ночи сходят на нет.
— Низкое содержание питательных веществ во вчерашних салатах объясняется окислением антиоксидантов и витаминов, из-за которого теряется пищевая ценность нарезанных овощей и фруктов, — пояснила диетолог Марият Мухина.