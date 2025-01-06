Диетолог Мухина назвала пять опасностей доедания новогодних салатов

Несвежие салаты с новогоднего стола могут быть потенциально опасными для здоровья. Диетолог Марият Мухина перечислила порталу Инфо24 сразу пять причин для того, чтобы избавиться от угощений, которые уже несколько дней хранятся в холодильнике.