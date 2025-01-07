Воронежцев пригласили на фестиваль «Рождественское чудо»

С 9 по 14 января в Воронеже пройдет духовно-просветительский форум «Рождественское чудо». Во дворце творчества детей и молодежи (пл. Детей, 1) можно не только поклониться святыне — ковчегу с частицей Яслей Господних (в палатке Воронежской епархии), также горожан ждет большая программа с выставкой-ярмаркой, в которой примут участие более 60 храмов и монастырей из России, ближнего и дальнего зарубежья, встречами с интересными людьми, мастер-классами и творческими конкурсами.