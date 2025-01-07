Воронежцев пригласили на фестиваль «Рождественское чудо»

С 9 по 14 января в Воронеже пройдет духовно-просветительский форум «Рождественское чудо». Во дворце творчества детей и молодежи (пл. Детей, 1) можно не только поклониться святыне — ковчегу с частицей Яслей Господних (в палатке Воронежской епархии), также горожан ждет большая программа с выставкой-ярмаркой, в которой примут участие более 60 храмов и монастырей из России, ближнего и дальнего зарубежья, встречами с интересными людьми, мастер-классами и творческими конкурсами.
9 января в 17.00 в большом зале пройдет творческая встреча с телеведущей Натальей Москвитиной. Она представит свою книгу «Папина дочка», запланирована автограф-сессия.
10 января в 17.00 в малом зале будет встреча с настоятелем храма Богоявления Господня Воронежа иереем Евгением Лищенюком «Псевдорелигиозные культы — угроза безопасности семьи, общества, государства».
11 января в 11.00 в большом зале состоится рождественское детское театрализованное представление «Путь к Солнцу Правды». А с10.00 до 15.00 пройдет серия мастер-классов — по изготовлению глиняной игрушки и русских народных инструментов.
12 января в 15.00 в большом зале запланирован праздничный рождественский концерт церковных хоров и творческих коллективов Воронежа. В 17.00 в малом зале молодежный отдел Воронежской епархий проведет творческий конкурс приходских молодежных групп. С 10 до 15 часов во дворце также пройдут мастер-классы — «Путешествие в старинную Нелжу» и мастерская «Музей забытой музыки».
14 января в 17.30 иерей Павел Семенов проведет встречу «Мифы о Церкви».