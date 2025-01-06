В Уфе ввели временные ограничения движения

В Уфе в 19 храмах города состоятся богослужения. Службы начнутся в вечернее и ночное время. Чтобы обеспечить безопасность всех участников, городские власти вводят временные ограничения на движение. Об этом сообщает Госавтоинспекция Башкирии. С 6 января до 8:00 7 января перекрыты несколько участков улиц: