В Уфе ввели временные ограничения движения

В Уфе в 19 храмах города состоятся богослужения. Службы начнутся в вечернее и ночное время. Чтобы обеспечить безопасность всех участников, городские власти вводят временные ограничения на движение. Об этом сообщает Госавтоинспекция Башкирии. С 6 января до 8:00 7 января перекрыты несколько участков улиц:
— ул. Маяковского (от ул. Архитектурной до ул. Калинина).
— ул. Бехтерева (от Менделеева до дома 1/1 по ул. Менделеева).
— местный проезд вдоль дома № 32А по ул. Баязита Бикбая, соединяющий ул. Баязита Бикбая и Юрия Гагарина.
— ул. Кирова (от ул. Айской до ул. Ветошникова).
— ул. Амурская и Крестьянская вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы.
Уфимцев и гостей города просят заранее планировать свои поездки с учетом этих ограничений, чтобы избежать неудобств.
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