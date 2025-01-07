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Калининградцам рассказали, куда сдать елку после праздников

Собранные деревья обещают переработать.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области организован сбор новогодних елок, поскольку выбрасывать их в контейнеры, а также складировать где попало запрещено. Важный момент — елку сдавать без игрушек и мишуры.

Как сообщает Минприроды региона, елки можно принести:

— на контейнерные площадки в Калининграде, оборудованные шкафами для раздельного накопления отходов. Таких у нас 161, полный список здесь.

— на все контейнерные площадки в Калининграде, где есть свободное место для размещения елки. Полный список их здесь.

— в пункты приема на территории муниципалитетов.

Уже переработанные елки передадут в Дирекцию ландшафтных парков города для удобрения почвы.