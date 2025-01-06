Глава Башкирии поздравил православных с Рождеством Христовым.

«Всех православных христиан сердечно поздравляю с наступающим Рождеством Христовым! Этот светлый праздник объединяет, дарит надежду, наполняет сердца любовью и милосердием, вселяет уверенность в победе добра над злом. В Башкортостане живут представители разных конфессий. Все мы, независимо от религии, которую исповедуем, верим в лучшее и молимся за здоровье и благополучие близких, за наш общий дом — большую, единую Россию, за наших парней, которые сегодня ее защищают. Рождество — семейный праздник, его принято встречать в кругу самых близких и родных людей. От всей души желаю, чтобы в каждом доме царили мир и согласие. Всего самого доброго!», — написал Радий Хабиров в своих соцсетях.