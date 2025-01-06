В Ростовской области к 9 января потеплеет до +13 градусов

В Ростовской области к 9 января постепенно потеплеет до +13 градусов. Прогноз опубликован на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».
После Рождества, 7 и 8 января, ночная температура воздуха в регионе будет составлять от −5 до +3 градусов, при прояснениях будет до −9. Днем при этом в среднем обещают от −1 до +5, по югу — до +9 градусов.
9 января местами по Ростовской области возможны небольшие осадки и туман. Ветер будет южным и юго-западным 6−11 м/с, временами порывы могут достигать 12−14 м/с. Ночная температура воздуха ожидается в пределах +1−6 градусов, при прояснениях возможно до −2. Днем прогнозируют +3−8, по югу — до +13 градусов.