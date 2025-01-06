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После похолодания в Уфе снова открылись ледовые городки

В Уфе вновь открыли ледовые городки.

Источник: Комсомольская правда

После недавнего резкого потепления, которое заставило городские власти закрыть ледовые городки, погода вновь решила порадовать нас холодом. Администрация Уфы сообщила о восстановлении работы ледовых аттракционов.

Службы города уже провели тщательную проверку безопасности всех конструкций и горок, чтобы гарантировать надежность. Теперь уфимцы могут вновь отправиться на прогулку по сверкающим ледяным тропинкам и покататься на горках, которые так нравятся детям и взрослым. Кроме того, были возобновлены различные развлекательные мероприятия.

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