После похолодания в Уфе снова открылись ледовые городки

Службы города уже провели тщательную проверку безопасности всех конструкций и горок, чтобы гарантировать надежность. Теперь уфимцы могут вновь отправиться на прогулку по сверкающим ледяным тропинкам и покататься на горках, которые так нравятся детям и взрослым. Кроме того, были возобновлены различные развлекательные мероприятия.