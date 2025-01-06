Российским судьям вернули право работать на турнирах World Rowing

«Наших международных судей в следующем сезоне допустят до участия в соревнованиях, которые организует World Rowing. Это даст им возможность подтверждать свой статус», — сказал он в беседе с ТАСС.
Кроме того, российские судьи с международной квалификацией смогут участвовать в образовательных семинарах и проходить экзамены для продления своих лицензий, в том числе в онлайн-формате, отметил Свирин.
Ранее Life.ru сообщал, что теннисистов из России и Беларуси, которые участвуют в квалификации Открытого чемпионата Австралии, указали с названием их национальности в печатной версии отборочной сетки. Несмотря на отсутствие флагов россиян и белорусов в онлайн-версии, в печатном варианте рядом с фамилиями наших спортсменов появилась отметка RUS.