Российским судьям вернули право работать на турнирах World Rowing

Ранее Life.ru сообщал, что теннисистов из России и Беларуси, которые участвуют в квалификации Открытого чемпионата Австралии, указали с названием их национальности в печатной версии отборочной сетки. Несмотря на отсутствие флагов россиян и белорусов в онлайн-версии, в печатном варианте рядом с фамилиями наших спортсменов появилась отметка RUS.