В Ростовской области отремонтировали участок дороги Шахты — Раздорская

Как выяснилось, работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выполнили на отрезках пути общей протяженностью 7 км. На трассе выполнили фрезерование верхнего слоя покрытия, а потом уложили выравнивающие слои из щебня и асфальтобетона. Также были укреплены обочины. Завершили ремонт нанесением новой разметки.