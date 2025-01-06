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В Ростовской области отремонтировали участок дороги Шахты — Раздорская

Участок дороги регионального значения обновили по нацпроекту в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском районе Ростовской области завершили ремонт на участке дороги регионального значения Шахты — станица Раздорская — трасса Шахты — Цимлянск. Об этом рассказали в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

— Обновленная проезжая часть обеспечивает связь между Шахтами и крупными населенными пунктами, а также улучшает транспортную доступность внутри района. Это важное направление для местных жителей и транспортировки грузов, — отметили власти.

Как выяснилось, работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выполнили на отрезках пути общей протяженностью 7 км. На трассе выполнили фрезерование верхнего слоя покрытия, а потом уложили выравнивающие слои из щебня и асфальтобетона. Также были укреплены обочины. Завершили ремонт нанесением новой разметки.