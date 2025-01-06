«Бусификация» стала словом года на Украине

«Неологизм, обозначающий принудительную мобилизацию по ускоренной процедуре, находился в центре общественного внимания прошедшего года. Термин указывает на проблемы с мобилизацией, когда количественные показатели преобладают над качественными», — говорится в сообщении словаря.
А словом 2023 года на Украине была выбрана «мобилизация».
Напомним, что так называемая бусификация приобретает всё новые формы на Украине. Так, сотрудники ТЦК выкуривают мужчин из авто и помещений газом, также применяется метод «такси-мобилизации» для задержания уклонистов.