Милонов в сочельник небезрезультатно прошёлся по притонам

Ранее Life.ru рассказал, как депутаты Госдумы планируют встретить Новый год и провести зимние праздники. Тогда Виталий Милонов и объявил, что в начале января хочет провести рейды по закрытию вейп-шопов и борделей. За эти каникулы он уже успел навестить одного «проститута», который промышлял нелегальной деятельностью.