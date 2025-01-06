Том Холланд предложил Зендее руку, сердце и кольцо с огромным бриллиантом

По данным источников, на помолвке не присутствовали даже члены семьи — этот момент остался только между парой. Свадьбу возлюбленные ещё планировать не начинали, ведь у обоих довольно много обязательств в Голливуде. Напомним, что кинозвёзды встречаются с 2021 года.