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Том Холланд предложил Зендее руку, сердце и кольцо с огромным бриллиантом

На недавней церемонии вручения премии «Золотой глобус» многие обратили внимание, что на звезде сериала «Эйфория» Зендее красовалось кольцо с огромным бриллиантом. По данным источников портала TMZ, роскошное украшение ей вручил актёр Том Холланд, предложивший возлюбленной руку и сердце.

Источник: Life.ru

«Зендея и Том Холланд делают следующий шаг в своих отношениях», — утверждает издание.

По данным источников, на помолвке не присутствовали даже члены семьи — этот момент остался только между парой. Свадьбу возлюбленные ещё планировать не начинали, ведь у обоих довольно много обязательств в Голливуде. Напомним, что кинозвёзды встречаются с 2021 года.

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