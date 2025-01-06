«Петя, грехи отмаливаешь?» Порошенко* уселся на трон в церкви и стал посмешищем для украинцев

«Наша вера и твёрдое решение отделиться от московского влияния привели нас к духовной победе. Господь увидел и оценил упорную борьбу украинского народа за свою церковь», — гласит подпись к фотографиям.
На снимках политик сидя крестится на троне, к которому ведут несколько ступеней, устланных красной ковровой дорожкой. Кажется, что он занял самое лучшее место из возможных. Пользователи Сети сразу же завалили пост ироничными комментариями.
«Здравствуйте, царь. Очень приятно, царь. Очень приятно, здравствуйте, царь», — пошутил один из юзеров.
«Петя, ты что, грехи отмаливаешь?» — вопросил другой.
Ранее Владимир Зеленский и его приближённые закатили пир в Киево-Печерской лавре. Они назвали это «первым военным молитвенным завтраком». В РПЦ же произошедшее сочли «показухой», указав на то, что сам глава киевского режима — некрещёный и неверующий человек.
* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.