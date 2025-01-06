«Петя, грехи отмаливаешь?» Порошенко* уселся на трон в церкви и стал посмешищем для украинцев

Ранее Владимир Зеленский и его приближённые закатили пир в Киево-Печерской лавре. Они назвали это «первым военным молитвенным завтраком». В РПЦ же произошедшее сочли «показухой», указав на то, что сам глава киевского режима — некрещёный и неверующий человек.