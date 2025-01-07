Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Рождеством

«Вместе мы молимся за наших защитников Отечества, участников специальной военной операции. Все наши силы направляем на то, чтобы во всем помогать им, оберегать их близких — ради скорейшей победы, ради будущего мира и спокойствия», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.