Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Рождеством

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей губернии с Рождеством. Он отметил, что праздник имеет давнюю историю, его любят жители всей страны и в эту ночь россияне объединяются в вере в торжество добра.
«Вместе мы молимся за наших защитников Отечества, участников специальной военной операции. Все наши силы направляем на то, чтобы во всем помогать им, оберегать их близких — ради скорейшей победы, ради будущего мира и спокойствия», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Глава региона также выразил уверенность, что жителям Самарской области и всей страны удастся достойно ответить вызовам времени.
«Искренне уверен, что, объединенные общностью задач и целей, нашей историей, культурой, стремлением к правде и справедливости, мы обязательно победим. Желаю вам крепости здоровья и духа, успехов во всех добрых начинаниях, благополучия и счастливого Рождества», — поделился губернатор.