«Новый мем»: Смартфон форварда «Ак Барса» едва не стал шайбой в матче с «Авангардом»

«Я положил смартфон на полку в раздевалке, туда же положил налокотники. Похоже, что в перерыве он соскользнул мне за спину в шорты, а я не заметил. Вышел на период, выскочил на лёд и не понял, что же произошло. Я-то думал, что смартфон лежит в раздевалке. Очень смешная ситуация. Новый мем», — прокомментировал ситуацию спортсмен.