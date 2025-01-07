Адекватная сцена: самые ожидаемые театральные премьеры 2025 года

Вслед за новогодней экспансией «Щелкунчиков» и прочих сказочных персонажей на столичные сцены вернутся герои нашего времени, любимая классика и музыкальная эксцентрика. Театралы с нетерпением ждут новые роли любимых артистов и главная интрига — первая премьера в статусе актера Театра армии Александра Домогарова. Ждут зрители и анонсированный Владимиром Машковым «Позывной Тишина» в Театре Олега Табакова. А еще следят, каким получится дебют на сцене Малого актрисы Вахтанговского Лидии Вележевой. «Известия» составили свой лист ожидания, в который вошел топ столичных премьер.
«Позывной Тишина», Театр Олега Табакова.
На сцене театра «Современник» 22 и 23 февраля актер ТОТ Севастьян Смышников представит свой режиссерский дебют. Идея спектакля «Позывной Тишина» родилась в лаборатории арт-кластера «Таврида». Там Смышников вместе с коллегами познакомились с участниками и ветеранами специальной военной операции. Драматург Олег Антонов оформил эти рассказы в авторскую версию. Сценография и костюмы Иршата Азиханова.
Постановка — монолог-исповедь. Артем ушел добровольцем на спецоперацию. Всё, что последовало за этим, изменило жизнь парня: предательство близкого человека, тот самый бой и главное в жизни решение — сдаться или бороться, выжить или погибнуть. Артем не просто выжил в бою — он совершил подвиг за други своя. А как награда — в госпитале он встретил настоящую любовь, Катю. И когда, казалось бы, всё страшное уже позади, герой вновь оказывается на поле боя — теперь уже с самим собой и с черной бездной, притаившейся в закоулках души после пережитого. Чем закончилась битва с нею? Артем расскажет обо всём, что прочувствовал и испытал. У зрителя в конце этой исповеди останется лишь один вопрос: «А я бы так смог?».
— Когда я ездил по военным госпиталям, встречался с ранеными, я каждый раз говорил им: "Ребята, у вас есть невероятный личный опыт. В таких пограничных с жизнью ситуациях, в которых вы побывали, открываются высшие смыслы человеческой жизни. Записывайте всё, что помните. Здесь и сейчас вы можете передать свои воспоминания современникам и следующим поколениям, — рассказал художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков.
«Позывной Тишина» — первый спектакль, в котором примут участие артисты двух театров под руководством Владимира Машкова — ТОТ и «Современника». Главную роль сыграет артист «Современника» Николай Клямчук.
«Роман», Театр армии.
Долгожданная премьера по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» состоится 23 и 24 января. Спектакль главного режиссера Центрального академического театра Российской армии, народного артиста РФ Александра Лазарева решено назвать «Роман». Для постановки он выбрал историю Понтия Пилата, принявшего решение 14-го числа весеннего месяца Ниссана. Эту сторону романа затрагивают обычно мельком, поверхностно или не затрагивают вовсе. Но хотя она не такая привлекательная и зрелищная, зато заставляет думать, сопереживать, и, самое главное, сострадать.
На роль Воланда режиссер пригласил народного артиста России Александра Домогарова. Понтия Пилата сыграет народный артист РФ Александр Балуев. В очередь с ним на сцену в образе римского префекта Иудеи выйдет актер «Ленкома» Марка Захарова, заслуженный артист РФ Максим Аверин. По решению художника-постановщика и художника по костюмам Ольги Никитиной, задействована вся Большая сцена и вся машинжерия: плунжерные подъемно-опускные площадки, два поворотных круга для создания постоянно меняющегося рельефа и объема, воздуха, для которого эта сцена создана. Впервые за много десятилетий откроется танковый подъезд, откуда появятся вороные кони. Во всём, начиная от костюмов и заканчивая деталями реквизита, — изысканность и лаконичность, под стать великому произведению. Композитор Николай Парфенюк, более 30 лет работавший с Марком Захаровым, написал музыкальную партитуру спектакля.
«Дама с собачкой», Московский губернский театр.
Режиссер Алла Решетникова 13 и 14 февраля представит зрителя МГТ премьеру спектакля по рассказу Антона Павловича Чехова. Драма о том, как курортный роман двух с виду благополучных людей нарушил весь ход жизни. Вечная история про мужчину и женщину оборачивается горьким и сложным пересмотром прежней жизни, попыткой вырваться из бесконечного ряда «не моих» событий, «не моих» людей.
В спектакле Аллы Решетниковой эта история любви становится размышлением об обретении истинного себя. Встретив по-настоящему близкого человека, герои спектакля задают себе и нам вопрос: как принимать эту впервые в жизни случившуюся любовь — как дар или проклятие? И как вынести это обрушившееся на тебя чувство, если оно приносит лишь горькое осознание пустоты, открывает несчастье всех прежних лет, прожитых без настоящей любви.
— Антон Павлович Чехов — гений русской словесности, пишет этот рассказ в последний, ялтинский, период своей жизни, и через своих героев он задает главные вопросы бытия нам и себе, не имея уже времени лукавить и заниматься второстепенным, — рассказала Алла Решетникова. — По сути, это история любви, ставшей для героев дорогой к себе истинному. Сложный, но необходимый для каждого из нас путь. Это событие вызовет в наших персонажах желание скрупулезно разобраться в себе: кто я, чем я живу, чего я хочу. Своей ли жизнью я живу, или она навязана и не имеет ко мне никакого отношения.
В ролях: Антон Соколов, Наталья Шклярук, Андрей Исаенков, Диана Егорова, Кирилл Новышев, Дмитрий Воркунов, Сергей Ренсевич.
«Дон Жуан. Новый миф», Московский губернский театр.
А 8 и 9 марта труппа МГТ под руководством народного артиста России Сергея Безрукова сделает подарок прекрасным дамам. Премьера спектакля по комедии Жана-Батиста Мольера «Дон Жуан». Режиссер Максим Меламедов инсценировал одну из самых популярных пьес мирового театрального репертуара.
Фото: пресс-служба Московского Губернского театра.
— Наш герой — не просто обольститель женщин, циник и обаятельный ловец умов, он — человек сломленный, не верящий ни в людей, ни в любовь, ни в Бога, ни в черта, — признается Максим Меламедов. — Рядом с ним преданный Сганарель, голос совести, спасающий, но не спасший. Мне кажется, что это главная тема, о которой сегодня хочется поговорить и поспорить без морализаторства, — о прелести зла, о слабости добродетели, о нас, чья вера в Бога, в искусство, в человека, в любовь всё время подвергается сомнениям и утратам.
В главной роли — Антон Хабаров. В спектакле заняты Михаил Шилов, Елена Хабарова, Юрий Колганов, Николай Басканчин, Наталья Качалкина, Валерия Минина, Ирина Токмакова, Полина Галкина.
«Без вины виноватые», Малый театр.
Пьеса Александра Николаевича Островского «Без вины виноватые» возвращается в репертуар прославленного театра. За постановку взялся режиссер, народный артист России Владимир Бейлис. Премьера 22 февраля. В 1980-х зрители ходили на спектакль Александра Бурдонского с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой в главной роли. Он был снят на пленку. Телеверсию можно найти интернете.
Любовь Отрадина была обманута и предана бессердечным эгоистом Муровым. Оставив прошлое, она начала новую жизнь и стала знаменитой провинциальной актрисой Еленой Ивановной Кручининой. Однажды она соглашается приехать со спектаклем в город, с которым у нее связаны тяжелые воспоминания. Там ее ждет сюрприз — сын. Мальчика она оставила много лет назад в силу обстоятельств. Повзрослев, он нашел свое призвание на сцене.
На роль Кручининой Владимир Бейлис пригласил актрису Театра Вахтангова Лидию Вележеву. Это дебют заслуженной артистки РФ в Малом театре. В спектакле заняты народные артисты России Александр Вершинин, Владимир Дубровский, заслуженный артист России Андрей Чубченко, Полина Долинская, Максим Путинцев, Михаил Мартьянов.
«Ключ на мостовой, или Муж за дверью», Геликон-опера.
Геликон ждет 4, 5 и 6 марта зрителей на премьеру оперетты в одном действии. «Ключ на мостовой, или Муж за дверью» на музыку Жака Оффенбаха ставит режиссер Ольга Мелкумова. Спектакль будет идти в Белоколонном зале княгини Шаховской. За дирижерским пультом оркестра театра — Артем Давыдов. Художник-постановщик — заслуженный работник культуры России Ростислав Протасов.
Впервые «Ключ на мостовой, или Муж за дверью» Жака Оффенбаха показали 22 июня 1859 года, в Париже на сцене Bouffes-Parisiens theatre. Авторы либретто — Лоран Моран и Альфре Делякур.
Повеса-композитор, сочиняющий оперетты, убегая от разъяренного мужа своей любовницы, спасается на крыше одного из соседних домов. Через окно он попадает в спальню Сюзан, только что вышедшей замуж за помощника полицейского шерифа Анри Мартеля. Девушка болтает со своей подругой Розитой и готовится к первой брачной ночи. Теперь им надо избавиться от нежданного гостя. Он бы с удовольствием выпрыгнул из окна, но это четвертый этаж…
А 10, 11, 12 и 13 апреля Геликон-опера празднует 35-летие. К юбилею худрук театра народный артист России Дмитрий Бертман готовит музыкальный спектакль «Место для особенных встреч». Дирижер-постановщик — Валерий Кирьянов.
«Хорошие фото», Новый театр.
На сцене Нового театра под руководством Эдуарда Боякова 19, 20 и 21 марта состоится премьера спектакля по пьесе Ольги Погодиной-Кузминой. «Хорошие фотографии» — история о российских бойцах-участниках СВО. В творчестве современных драматургов эта тема уже успела занять заметное место.
— Сюжет пьесы взят из жизни, его герои — участники боевых действий, которые воевали в разных подразделениях, — поделилась автор пьесы, Ольга Погодина-Кузмина. — Я сохранила даже реальные имена персонажей, и Коля Чернобровкин — прототип главного героя — сегодня продолжает помогать фронту, возит гуманитарную помощь.
Особенность постановки Нового театра — привлечение в качестве исполнителя главной роли актера Павла Устинова. Павел был призван во время частичной мобилизации и принимал непосредственное участие в СВО. Его личный опыт во многом совпадает с опытом героев спектакля. А потому высокая степень документальности пьесы будет дополнена правдивостью исполнения. В спектакле заняты Евдокия Германова, Михаил Сиворин, Светлана Мотолыгина, Никита Лукин, Эрен Гаджиев.
«Щастье!», Театр Моссовета.
На основной сцене Театра Моссовета 25 января состоится премьера спектакля Аллы Сигаловой «Щастье!». Главным референсом стал текст пьесы Маяковского «Клоп», написанный осенью 1928 года. Впервые сценическое воплощение произведение поэта получило 13 февраля 1929 года в режиссуре Всеволода Мейерхольда. Жанр обозначен автором как «феерическая комедия». Поэт Юлий Ким и композитор Владимир Дашкевич создали музыкальный спектакль.
Постановка пытается дать ответ на простой вопрос: «Что такое счастье?».В нашей культуре это понятие предполагает нечто возвышенное, труднодостижимое, нереалистичное, мгновенно ускользающее, совершенно экзотическое. Примерно, как Жар-птица. Увидеть ее можно, поймать нельзя. Так, герои спектакля, проживая трагический перелом в истории страны, пытаются почувствовать, осознать, сформулировать, что для каждого из них составляет значение этого слова «счастье», что есть эта мечта, к которой каждый из них стремится, и как различны эти стремления, дороги и судьбы.
На главную роль приглашен актер театра и кино Михаил Тройник. Также в постановке заняты Анастасия Светлова, Дарья Балабанова, Олег Отс, Антон Аносов, Митя Федоров, Анастасия Белова.
«Старший сын», Театр имени Гоголя.
На основной сцене Театра Гоголя 23 января состоится премьера спектакля по пьесе Александра Вампилова. В этом сезоне «Старший сын» — исключительно востребованный столичными сценами материал. Театр Олега Табакова вернул это название в свою афишу. Недавно состоялась премьера в МХТ имени Чехова. Худрук Театра имени Гоголя Антон Яковлев пригласил для постановки Вампилова режиссера, заслуженного артиста РФ Кирилла Пирогова. Его зрители знают как актера Мастерской Петра Фоменко. В роли Сарафанова выступит Александр Самойленко. Бусыгина сыграет Илья Антоненко.
— «Старший сын» — это комедия, напоминающая пьесы Антона Павловича Чехова, — считает Самойленко. — Текст и ситуации, которые происходят в ней, очень чеховские. И в то же время она звучит актуально и современно, как и проблемы, о которых пишет Вампилов, — они касаются взаимоотношений между детьми и родителями. Но, самое важное, вся пьеса пронизана любовью. Любовь скрепляет взаимоотношения всех героев.
В спектакле заняты Мария Лисовая, Юлия Максютина, Алеся Алисиевич, Антон Лызо, Егор Попов, Алена Гончарова, Александр Денисов, Павел Комаров.
«Курьер», Центр драматургии и режиссуры на Соколе.
Долгожданная премьера Владимира Панкова по повести Карена Шахназарова «Курьер» состоится 3 и 4 февраля. История, в первую очередь знакомая зрителю по культовому фильму 1986 года, получит на сцене новое прочтение благодаря постановочному методу команды SounDrama и ЦДР, в котором музыка становится самостоятельным и равноправным участником действия.
— Опираясь на этот материал, наш спектакль поднимает вечный вопрос: как молодому человеку найти себя и свое место в этой жизни? — рассказал режиссер Владимир Панков. — Особенно важно, что в постановке заняты более 40 исполнителей, и среди них есть как совсем юные — вчерашние выпускники факультета новых направлений сценических искусств ГИТИСа, так и взрослые артисты и уже настоящие мэтры. Настроение эпохи 1980-х встретится с сегодняшним днем посредством музыкальной композиции спектакля, в которой знакомые мотивы пересекутся с авторской музыкой.
В ролях: Александр Фокин, Наталья Щукина, Сергей Юшкевич, Андрей Заводюк, Дмитрий Мухамадеев, Анастасия Цветаева, Виктор Маминов, Иван Вальков, Дмитрий Лысенко.