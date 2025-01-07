Адекватная сцена: самые ожидаемые театральные премьеры 2025 года

Постановка — монолог-исповедь. Артем ушел добровольцем на спецоперацию. Всё, что последовало за этим, изменило жизнь парня: предательство близкого человека, тот самый бой и главное в жизни решение — сдаться или бороться, выжить или погибнуть. Артем не просто выжил в бою — он совершил подвиг за други своя. А как награда — в госпитале он встретил настоящую любовь, Катю. И когда, казалось бы, всё страшное уже позади, герой вновь оказывается на поле боя — теперь уже с самим собой и с черной бездной, притаившейся в закоулках души после пережитого. Чем закончилась битва с нею? Артем расскажет обо всём, что прочувствовал и испытал. У зрителя в конце этой исповеди останется лишь один вопрос: «А я бы так смог?».