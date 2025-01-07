Путин посетил рождественское богослужение в храме на Поклонной горе

Глава государства традиционно посещает храм на Рождество. В прошлом году он встречал его в домовой церкви в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Тогда перед богослужением Путин встретился с семьями погибших в спецоперации героев России, вместе они также посетили рождественскую службу в Ново-Огарево.
В 2023 году президент России приезжал на богослужение в рождественскую ночь в Благовещенский собор Московского Кремля. В 2022 году Путин встречал Рождество в храме в Ново-Огареве, в 2021-м посетил церковь святителя Николая на Липне в Новгородской области, а в 2020-м побывал на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Там же глава государства в рождественскую ночь был в 2019 году.
Путин в разные годы также посещал на Рождество храмы Тверской, Воронежской, Владимирской, Челябинской, Вологодской областей.
Рождество Христово — один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) богомладенца Иисуса Христа. Шесть из 16 поместных православных Церквей, включая и Русскую православную церковь (РПЦ), отмечают его 7 января, так как пользуются юлианским календарем («старым стилем»), а не григорианским («новым стилем»). 25 декабря по старому стилю соответствует 7 января по новому.