Путин посетил рождественское богослужение в храме на Поклонной горе

В 2023 году президент России приезжал на богослужение в рождественскую ночь в Благовещенский собор Московского Кремля. В 2022 году Путин встречал Рождество в храме в Ново-Огареве, в 2021-м посетил церковь святителя Николая на Липне в Новгородской области, а в 2020-м побывал на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Там же глава государства в рождественскую ночь был в 2019 году.