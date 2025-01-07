Путин поздравил граждан России с Рождеством

Поздравительная телеграмма опубликована пресс-службой Кремля.
«Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия», — обратился к гражданам президент России.
Говоря о роли Рождества, Путин отметил, что именно этот праздник «дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки».
Российский лидер Владимир Путин принимает участие в Рождественской службе в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.
В ночь на 7 января православные верующие отмечают праздник Рождества Христова.