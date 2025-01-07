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Путин поздравил граждан России с Рождеством

Глава государства Владимир Путин поздравил православных людей и всех граждан России, отмечающих Рождество, с праздником.

Источник: РИА "Новости"

Поздравительная телеграмма опубликована пресс-службой Кремля.

«Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия», — обратился к гражданам президент России.

Говоря о роли Рождества, Путин отметил, что именно этот праздник «дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки».

Российский лидер Владимир Путин принимает участие в Рождественской службе в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.

В ночь на 7 января православные верующие отмечают праздник Рождества Христова.

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