Тайна Вифлеемской звезды. Научная загадка, мистика, и была ли она вообще

Вавилоняне верили царю Давиду, ведь в Вавилоне он исполнял обязанности придворного мага. Знали об этом и при дворе царя Ирода, куда сначала явились волхвы, прибыв в Иудею. Узнав о том, куда едут восточные маги, царь Ирод повелел своим мудрецам проверить слова гостей по древним книгам. И те ответили Ироду, что волхвы правы: согласно древним пророчествам, Спаситель должен родиться в Вифлееме: «…Ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдёт Вождь, Который упасёт народ Мой, Израиля». (Мтф 2:5 — 2:6). «И придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих все, презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом Святаго Израилева» (Книга пророка Исайи, 60:14). Многие мудрецы и волшебники Востока знали о пророчестве. Но за Вифлеемской звездой последовали только трое. Что же их вело?