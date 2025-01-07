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Путин встречает Рождество в храме на Поклонной горе

В разные годы Путин выбирал разные храмы для празднования Рождества.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин посетил рождественское богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. Это событие стало традиционным для главы государства, который ежегодно отмечает Рождество в православном храме.

В прошлом году Путин встретил Рождество в домовой церкви своей резиденции в Ново-Огарево, где перед богослужением встретился с семьями погибших героев России, участвовавших в специальной операции. Вместе они также посетили рождественскую службу.

В разные годы Путин выбирал разные места для празднования Рождества: в 2023 году президент посетил Благовещенский собор Московского Кремля в рождественскую ночь. В 2022 году он был в храме в Ново-Огарёво, а в 2021 году посетил церковь святителя Николая на Липне в Новгородской области.

Ранее сообщалось, что в рождественскую ночь в Москве температура может опуститься до минус 10 градусов, однако к утру 7 января она приблизится к нулевой отметке, а к 15 часам станет положительной.