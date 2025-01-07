Путин встречает Рождество в храме на Поклонной горе

В разные годы Путин выбирал разные места для празднования Рождества: в 2023 году президент посетил Благовещенский собор Московского Кремля в рождественскую ночь. В 2022 году он был в храме в Ново-Огарёво, а в 2021 году посетил церковь святителя Николая на Липне в Новгородской области.