Путин встречает Рождество в храме на Поклонной горе

Президент России Владимир Путин посетил рождественское богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. Это событие стало традиционным для главы государства, который ежегодно отмечает Рождество в православном храме.
В прошлом году Путин встретил Рождество в домовой церкви своей резиденции в Ново-Огарево, где перед богослужением встретился с семьями погибших героев России, участвовавших в специальной операции. Вместе они также посетили рождественскую службу.
В разные годы Путин выбирал разные места для празднования Рождества: в 2023 году президент посетил Благовещенский собор Московского Кремля в рождественскую ночь. В 2022 году он был в храме в Ново-Огарёво, а в 2021 году посетил церковь святителя Николая на Липне в Новгородской области.
Ранее сообщалось, что в рождественскую ночь в Москве температура может опуститься до минус 10 градусов, однако к утру 7 января она приблизится к нулевой отметке, а к 15 часам станет положительной.