Пенсионеров освободили от ряда выплат. Каких трат можно избежать

— Размер имущественного вычета по расходам на приобретение или строительство жилья и вычета по расходам на уплату процентов по жилищному кредиту не может превышать соответственно 2 млн рублей и 3 млн рублей. При этом второй из этих налоговых вычетов может быть предоставлен в отношении только одного объекта недвижимого имущества, — пояснила Србуи Иващенко.