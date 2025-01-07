Магнитные бури — 2025. Каких сюрпризов ждать от Солнца в новом году

Интересно, что даже преодоление максимума солнечной активности на самом деле вовсе не означает, что в ближайшие годы уже не будет сильных геомагнитных бурь. Как рассказал Сергей Богачёв, самые мощные на сегодняшний день солнечные вспышки XXI века произошли в 2003 году, и это было через два года после пика активности светила. Примерно то же самое было и во время прошлого цикла: сильнейшие события тогда зафиксировали в 2017-м — через целых три года после максимума.