Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что контратака Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области направлена на то, чтобы вызвать внимание и шумиху вокруг ситуации в Украине. Об этом он сказал в своем блоге на YouTube.
Дэвис отметил, что такие операции уже проводились Украиной в этом году в попытках произвести впечатление на СМИ и показать, что Украина остается жизнеспособным игроком на поле боя.
Дэвис также выразил сомнение относительно того, что данная контратака приведет к каким-либо значительным успехам. По его словам, вероятность достижения существенных результатов практически отсутствует.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что контрнаступление ВСУ в Курской области является предсмертной агонией, скоро российские бойцы завершат операцию в регионе.