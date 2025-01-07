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Офицер Дэвис: контратакой в Курской области Украина добивается шумихи в СМИ

Эксперт выразил сомнение относительно того, что эта контратака приведет к каким-либо успехам.

Источник: Аргументы и факты

Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что контратака Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области направлена на то, чтобы вызвать внимание и шумиху вокруг ситуации в Украине. Об этом он сказал в своем блоге на YouTube.

Дэвис отметил, что такие операции уже проводились Украиной в этом году в попытках произвести впечатление на СМИ и показать, что Украина остается жизнеспособным игроком на поле боя.

Дэвис также выразил сомнение относительно того, что данная контратака приведет к каким-либо значительным успехам. По его словам, вероятность достижения существенных результатов практически отсутствует.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что контрнаступление ВСУ в Курской области является предсмертной агонией, скоро российские бойцы завершат операцию в регионе.