Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что контратака Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области направлена на то, чтобы вызвать внимание и шумиху вокруг ситуации в Украине. Об этом он сказал в своем блоге на YouTube.