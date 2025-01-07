Бойцы 83-й бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ) Вооруженных сил России захватили командно-штабную машину M577, произведенную в США, у Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Авторы канала подчеркнули, что на захваченной машине была маркировка «2−69», указывающая на принадлежность к 2-му батальону 69-го бронетанкового полка армии США.
Сообщается, что данная маркировка не была замазана перед отправкой на Украину, что вызывает вопросы о подготовке техники.
Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Север» пресекли попытку прорыва украинских боевиков на курском направлении. По данным Минобороны РФ, украинские войска за сутки с 5 на 6 января потеряли в Курской области до 485 военнослужащих.