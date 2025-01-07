Леонид Пасечник посетил спецшколу в ЛНР, которую отремонтировали регионы-шефы

«Во время предыдущего посещения этой школы Сергей Владиленович обратил внимание на то, что на большой пришкольной территории не хватает современной спортивной площадки. За это время красноярские специалисты обустроили здесь тренажёрную площадку и зону для занятий игровыми видами спорта», — написал Пасечник в своём Telegram-канале.