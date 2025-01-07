Леонид Пасечник посетил спецшколу в ЛНР, которую отремонтировали регионы-шефы

«Во время предыдущего посещения этой школы Сергей Владиленович обратил внимание на то, что на большой пришкольной территории не хватает современной спортивной площадки. За это время красноярские специалисты обустроили здесь тренажёрную площадку и зону для занятий игровыми видами спорта», — написал Пасечник в своём Telegram-канале.
Также учреждение получило новую мебель, цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, базовый робототехнический набор и комплект для лабораторного практикума по механике. Пасечник отметил, что регионы-шефы сделали многое для создания комфортных условий для обучения детей.
Также в преддверии Рождества Пасечник посетил кафедральный собор в Ровеньках. Чиновник произнёс молитву у иконы Пресвятой Богородицы, а затем побеседовал с архиепископом.