Умер бард Вадим Мищук, написавший «Рижский вокзал» и «Застолье»

Вадим Мищук родился в июле 1956 года в Риге. Со своим братом с конца 1970-х выступал в ансамбле «Домино», оба также регулярно принимали участие в Грушинском фестивале авторской песни. В 1989 году братья перебрались в Москву, где начали выступать дуэтом. Их композиции, такие как «Уплывает пароход», «Рижский вокзал» и «Застолье», стали классикой жанра.